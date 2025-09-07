Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Balıkesir'de peş peşe artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor. Bugün meydana gelen 4.9 ve 4.12 büyüklüğündeki depremlerin ardından bir deprem daha oldu.

SINDIRGI'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 9,62 kilometre altında oluşan deprem, saat 20:08'de meydana geldi.