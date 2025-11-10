Balıkesir Sındırgı'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 21.20'de yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve çevre illerden de hissedildi. Son 24 saatte Sındırgı'da 4 ve üzeri büyüklükte 4 deprem daha yaşandı.
4.9'luk deprem ile birlikte Sındırgı'da son 24 saat içinde 4 ve üzeri 4 deprem meydana geldi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa