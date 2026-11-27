Balıkesir merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 37 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir merkezli 10 ilde, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonuyla yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda 37 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin havuz hesapları üzerinden 3 milyar 342 milyon 605 bin TL işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlamak', 'para nakline aracılık etmek' suçlarından yürütülen tahkikat kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli yakalanırken, elde edilen gelirin 3 milyar TL'yi geçtiği öğrenildi.
Balıkesir polisinin yaptığı çalışmada şüpheli şahısların örgütlü şekilde banka hesabı toplayarak yasa dışı bahis sitelerine havuz hesapları oluşturduğu, elde edilen gelirleri kripto varlık cüzdanlarına aktardığı ve toplam 3 milyar 342 milyon 605 bin TL işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi. Balıkesir merkezli, Kütahya, Antalya, Burdur, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bilecik, Isparta ve Ordu olmak üzere toplam 10 ili kapsayan operasyonda 37 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.