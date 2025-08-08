Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yangın paniği
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir arazide yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgedeki sert rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan yangını kontrol alma çalışmaları sürüyor. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa