Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yangın paniği

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yangın paniği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki bir arazide çıkan yangına orman ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Sert rüzgar nedeniyle yangının yayılması hızla sürüyor.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan arazi yangınına, orman ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir arazide yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgedeki sert rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan yangını kontrol alma çalışmaları sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'daki ayrılığı duyurdu

Yüksel Yıldırım, Galatasaray'daki ayrılığı duyurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turistleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı! Dere yatağında can pazarı

Turist minibüsü uçuruma yuvarlandı! Dere yatağında can pazarı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.