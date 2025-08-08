Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yangın paniği

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan arazi yangınına, orman ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir arazide yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgedeki sert rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan yangını kontrol alma çalışmaları sürüyor. - BALIKESİR