Balıkesir'in Çamköy Mahallesi'nde Orman Yangını
Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Çamköy'de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor, kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Çamköy'de ormanlık alanda yangın çıktı.
Bigadiç ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'nde orman yangını başladı. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa