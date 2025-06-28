Balıkesir'in Çamköy Mahallesi'nde Orman Yangını

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Çamköy'de ormanlık alanda yangın çıktı.

Bigadiç ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'nde orman yangını başladı. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR