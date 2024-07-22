Balıkesir Havran'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 200 metrekare ormanlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Havran ilçesi Büyükşapçı Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 2 uçak, 2 helikopter ve 4 arazöz ile müdahale edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yangında 200 metrekarelik ormanlık alan zarar gördü. - BALIKESİR