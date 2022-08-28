Balıkesir haberleri! Bandırma'da geminin buhar kazanı patladı 3. Sayfa Haberleri Balıkesir haberler: Balıkesir'in Bandırma ilçesinde limanda demirli olan Malta bandıralı Torc isimli gemide meydana gelen gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde limanda demirli olan Malta bandıralı Torc isimli gemide meydana gelen gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre baca kısmında yapılan kaynak bakımdan kaynaklanan buhar brülöründen birinin patlama sonucu 2 kişinin yaralandı. Yaralılardan birinin gemi ikinci mühendisi Harun Duran, diğerinin gemi teknisyeni Halit Demir olduğu anlaşılırken olaya itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Bandırma Grup Amirliği ekipleri olay yerindeki müdahaleleri ile birlikte yaralılar 112 acil ekiplerine teslim edildi. 2 yaralı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Balıkesir Malta 3. Sayfa Haberler

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