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Balıkesir yerel haberi | Bandırma'da ticari taksi, kavgada yaralanan kişinin kolunu böyle ezdi

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir haberi: Bandırma'da ticari taksi, kavgada yaralanan kişinin kolunu böyle ezdi BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Bandırma'da ticari taksi, kavgada yaralanan kişinin kolunu böyle ezdi

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Yerde yaralı olarak yatan vatandaşı fark edemeyen ticari taksi şoförü ise yaralı vatandaşın kolunun üzerinden geçtiği anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma Günaydın mahallesinde gece yarası 2 grup arasında önce sözlü tartışmayla başlayan olay ardından kavgaya dönüştü. Sebebi bilinmeyen kavgada bir vatandaş öldüresiye dövülerek yaralandı. Yerde yaralı olarak yatan vatandaşı fark edemeyen ticari taksi şoförünün kolunun üzerinden geçmesi çevredekilerin tepkilerine neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis ekiplerinin sevk edildiği olayda 112 acil sağlık ekiplerinin yaralıya olay yerindeki müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökhan Dağlı - 3. Sayfa

Balıkesir 3. Sayfa Yerel Haberler

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