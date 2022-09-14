Balıkesir haber... Erdek'te kazaların yaşandığı 'Kara Nokta' güvenli hale getiriliyor

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Erdek-Bandırma karayolu (üst yol) Gedeve mevkiinde sürücüler için 'Kara Nokta' olarak değerlendirilen sıkça trafik kazalarının yaşandığı bölgede Karayolları Bandırma 146. Şube Şefliğince düzenleme çalışmaları başlatılıyor.

Erdek-Bandırma karayolunda DSİ Barajı'nın önünde yıllardır sıkça meydana gelen kazalar nedeniyle sürücülerin korkulu rüyası olan haline gelen noktaya 2 km sathi kaplama ile araç korkuluğu yapılacak. Erdek-Bandırma karayolu Düzler Mevkii üst yol olarak tanımlanan ve bu yolun Yedi Bahçe Zeytinyağı Fabrikası önünde bulunan bölümünde sıklıkla kazaların meydana gelmesi üzerine Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy tarafından geçtiğimiz günlerde karayollarına düzenleme başvurusu yapılmıştı.

Karayolları Bandırma 146. Şube Şefliği'ne yeni atanan Fikret Balcı, Erdek Kaymakamlığı tarafından ön görülen düzenleme projesinin gerçekleşebilmesi için Bursa 14. Bölge Müdürlüğü'nden onay verildiği devamında ödenek geldiği müjdesini verdi. Yaşanan bu olumlu gelişmenin ardından Karayolları Bandırma 146. Şube Şefi Fikret Balcı, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy'u makamında ziyaret etti. Kaymakam Atasoy'a taleplerinin olumlu bulunduğunu aktaran Balcı, düzenleme projesinin hayata geçirilmesi için kısa zamanda çalışmalara başlanacağını söyledi. Düzenleme projesi için gerekli olan malzemelerin hazırlanma safhasında olduğunu dile getiren Balcı, yolun bu bölümünde hem zemin, hem de yol kenarına güvenlik bariyeri oluşturulacağını açıkladı. Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy'da, kaza yoğunluğunun normalin üzerinde seyrettiği bu nokta için karayollarına yaptığı talebin projelendirilerek ödeneği ayrılıp uygulamaya konmasında pay sahibi olan Şef Fikret Balcı'ya teşekkür etti. - BALIKESİR