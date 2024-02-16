Balıkesir Gönen'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Balıkesir'in Gönen İlçesi'nde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gönen'de operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada, 39 adet extacy hap, 10 gram kubar esrar, 2 adet cep telefonu, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. - BALIKESİR