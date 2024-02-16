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Balıkesir Gönen'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

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Balıkesir'in Gönen İlçesi'nde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 39 adet extacy hap, 10 gram kubar esrar ve diğer uyuşturucu malzemeler ele geçirildi.

Balıkesir'in Gönen İlçesi'nde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gönen'de operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada, 39 adet extacy hap, 10 gram kubar esrar, 2 adet cep telefonu, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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