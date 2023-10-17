Balıkesir Gönen'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin ikamet adreslerine ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 720 gram kubar esrar, 80 gram skunk, 20 gram kenevir tohumu ve diğer malzemeler ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin ikamet adreslerine ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gönen ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 2 şüpheliye ait ikamet adresi ve işyerlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonel faaliyet sonucu, 720 gram kubar esrar, 80 gram skunk, 20 gram kenevir tohumu, 1 kök kenevir bitkisi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ve 1 adet iklimlendirme sistemi kabini (led ışık, havalandırma sistemi, nemlendirme cihazı, ısı ölçer) ele geçirildi. Olaya karışan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - BALIKESİR