Haberler

Balıkesir Gömeç yangını 3. gününde.

Balıkesir Gömeç yangını 3. gününde.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını 3. günde de devam ediyor.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını 3. günde de devam ediyor. Bölgede sabahın ışıkları ile hava hareketliliği tekrar başlarken, yangın söndürme uçakları ve helikopterlerine 3 adet amfibik uçak da eklendi.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kırsal Kubaşlar Mahallesi yakınlarında önceki gün başlayan yangın devam ediyor. Gece-gündüz müdahalenin sürdüğü yangın sahasında 800 civarı personel görev yaparken, bu sabah yangın söndürme helikopterleri ve uçaklarına 3 adet amfibik uçak da katıldı.

Yangın ile mücadele sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı

Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Önce emlakçıyı sonra kendini vurdu! Dehşet anları anbean kamerada

Önce yasak aşkına sonra kendine sıktı! İkisi de artık mezarda

Trump'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Hamas ve İslami Cihad'dan art arda açıklamalar

Trump'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Açıklamalar art arda geldi
Ankara’da şantajcı 'flört çetesi' çökertildi

Aşk tuzağıyla avladılar! İçeri giren 5 kuruşsuz çıktı
Adisyonda yeni tuzak! Kuver gitti, zorunlu ekmek ve su parası geldi

Restoranlarda yeni tuzak! Adisyona bakınca gözlerine inanamadılar
Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu

Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu
Belediye başkanı tapu müdürüne kızdı, bina önünde kazı çalışması başlattı

Belediye başkanı tapu müdürüyle tartıştı, iş makineleri harekete geçti
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Gözaltına alındı! Suçlamalar ağır