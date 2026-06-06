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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Balıkesir-Edremit yolunda Naipli kavşağında otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir-Edremit yolunda otomobil ile kamyonetin karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 16 BVY 337 plakalı otomobil ile İ.D. idaresindeki 26 ADU 526 plakalı kamyonet Naipli kavşağında çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücü İ.D.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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