Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Balıkesir-Edremit yolunda Naipli kavşağında otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Balıkesir-Edremit yolunda otomobil ile kamyonetin karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 16 BVY 337 plakalı otomobil ile İ.D. idaresindeki 26 ADU 526 plakalı kamyonet Naipli kavşağında çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücü İ.D.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı