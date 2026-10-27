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Balıkesir Edremit'te motosiklet kazasında ölen turizmci Mustafa Özcan toprağa verildi

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Balıkesir Edremit'te motosiklet kazasında ölen turizmci Mustafa Özcan toprağa verildi Haber Videosunu İzle
Balıkesir Edremit'te motosiklet kazasında ölen turizmci Mustafa Özcan toprağa verildi
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Balıkesir Edremit'te motosiklet kazasında hayatını kaybeden turizmci Mustafa Özcan, Eğilmez Camii'ndeki cenaze namazının ardından Dereli Kabristanı'nda toprağa verildi. Gözyaşları ve dualarla uğurlanan Özcan'ın tabutuna Edremitspor ve Fenerbahçe atkısı konuldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde büyük bir üzüntüye neden olan motosiklet kazasında hayatını kaybeden, ilçenin tanınan ve sevilen turizmcilerinden Mustafa Özcan, sevenlerinin gözyaşları ve duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

İlçenin sevilen ve tanınan isimlerinden olan Edremitspor ve Fenerbahçe hayranı olan Özcan için Eğilmez Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Camide bir araya gelen ailesi, dostları ve sevenleri, Özcan'a son görevlerini yerine getirirken duygu dolu anlar yaşandı. Sevenleri Özcan'a son kez veda etti. Aile yakınları taziyeleri kabul etti. Özcan'ın tabutuna yeşil-sarı Edremitspor ve sarı-lacivert Fenerbahçe atkısı konuldu.

Kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Özcan'ın naaşı, Dereli Kabristanı'nda toprağa verildi.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan feci kazada yaşamını yitiren Mustafa Özcan'ın vefatı, ailesini, yakınlarını ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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