Balıkesir Dursunbey'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Dursunbey ilçesinde öğleden sonra başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Yangının çıktığı Kurtlar Mahallesi'nde soğutma çalışmaları devam ediyor.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde öğleden sonra çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Kurtlar Mahallesi'nde öğleden sonra çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa