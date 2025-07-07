Balıkesir Dursunbey'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir Dursunbey'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Dursunbey ilçesinde öğleden sonra başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Yangının çıktığı Kurtlar Mahallesi'nde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde öğleden sonra çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Kurtlar Mahallesi'nde öğleden sonra çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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