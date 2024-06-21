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Balıkesir'deki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına Tarım ve Orman Bakanlığına ait araçlar ve diğer kurumların ekipleri müdahale ediyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesi Eşeler Mahallesi'nde saat 14.40 sıralarında ziraat arazisinde çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları, havadan ve karadan devam ediyor.

Yangına, Tarım ve Orman Bakanlığına ait 8 adet arazöz, 2 adet su ikmal aracı, 2 adet ilk müdahale aracı, 2 adet hizmet aracı, 3 adet helikopter, 3 adet uçak, 1 adet dozer, 2 adet greyder, 1 adet loder (taşıyıcı), diğer kurumlardan 2 adet itfaiye aracı, 15 ton kapasiteli itfaiye su tankeri, 2 adet 25 tonluk büyük su tankeri, 3 adet hizmet aracı, 2 adet dozer, 1 adet greyder, 1 adet kepçe, 1 adet ekskavatör ile birlikte toplamda 165 personel müdahale ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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