Balıkesir'deki Tarım Arazisinde Yangın: Havadayla ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Balıkesir'deki Tarım Arazisinde Yangın: Havadayla ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
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Balıkesir'in Pamukçu Mahallesi'nde çıkan yangına Orman İl Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Dairesi'ne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. 3 uçak, 3 helikopter ve 70 personel yangını kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.

Balıkesir'in Pamukçu Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Altıeylül ilçesi Pamukçu Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan yangına Orman İl Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Dairesi'ne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. 3 uçak ve 3 helikopter ile havadan, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, 1 dozer, 1 treyler ile 70 personel de karadan alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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