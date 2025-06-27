Balıkesir'deki Tarım Arazisinde Yangın: Havadayla ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Balıkesir'in Pamukçu Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Altıeylül ilçesi Pamukçu Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan yangına Orman İl Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Dairesi'ne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. 3 uçak ve 3 helikopter ile havadan, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, 1 dozer, 1 treyler ile 70 personel de karadan alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR