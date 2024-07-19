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Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Yangına Orman İşletme ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, 20 saatlik müdahalenin ardından sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Altıeylül ilçesine bağlı Paşaköy Mahallesi'nde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangına, Orman İşletme ekipleri ve itfaiye ekipleriyle beraber, havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edildi. Dozerlerle hat oluşturulurken, gece boyunca alevlere müdahale devam etti.

Yaklaşık 20 saatlik müdahalenin ardından yangın bu sabah kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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