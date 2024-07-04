Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün akşam öğleden sonra başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışması devam ediyor.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün akşam öğleden sonra başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışması devam ediyor.
Balıkesir'in Kepsut ilçesi Karahaliller Mahallesinde dün öğleden sonra arazide başlayan yangın kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor. - BALIKESİR