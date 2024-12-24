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Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama: 12 Ölü

Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama: 12 Ölü
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Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle fabrikanın parçaları çevreye yayıldı. Bu trajik olay, 10 yıl önce de benzer bir patlamanın yaşandığı gerçeğini hatırlattı.

Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybederken, benzer patlamanın 10 yıl önce de yaşandığı ve 6 kişinin yaralandığı akıllara geldi.

Balıkesir'in Karesi ilçesi Kavaklı kırsal mahallesindeki mühimmat fabrikasında sabah 08.25 sıralarında patlama meydana geldi. Kapsül üretimi yapılan binadaki patlama sonrası bin dönüm alana kurulu fabrikada 12 çalışan hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Patlamanın etkisiyle fabrikanın kompozit parçaları bahçeye yayıldı.

Jandarma ekipleri de güvenlik çemberi oluştururken, benzer patlamanın 3 Haziran 2014 tarihinde de yaşandığı akıllara geldi. O tarihte meydana gelen patlamada 6 kişi yaralanırken, 3 gram av barutunun patlaması sonucu yaşandığı ortaya çıktı. O tarihteki patlamanın güvenlik kameralarına yansıdığı anlarda ise çalışanların patlamaya anında müdahale ettiği görüldü. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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