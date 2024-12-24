Üye Girişi
Haberler
Asgari ücrete yapılan zam oranı yüzde 30 oldu
Asgari ücret zam oranı belli oldu!
Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
İşte asgari ücret sonrası yeni işsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Erdoğan'dan 2025 asgari ücretiyle ilgili ilk açıklama
TÜRK-İŞ asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı
TÜRK-İŞ masadan kalktı: Toplantıya katılmayacağız

Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Yangını Komşu Mahalleden Görüntülendi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir mühimmat üretim fabrikasında çıkan yangın, komşu Ziyaretli mahallesindeki taş işçileri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yangında 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Fabrikadaki yangın komşu mahalleden görüntülendi

BALIKESİR - Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği mühimmat üretim fabrikası faciası, komşu köyden kaydedildi. Çıkan yangın fabrikaya yakın olan Ziyaretli kırsal mahallesindeki taş işçileri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde Kavaklı kırsal mahallesi kırsalında mühimmat üretim fabrikasındaki patlamada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Faciasının boyutları gün yüzüne çıkarken çıkan yangın, fabrikaya yakın yer olan Ziyaretli kırsal mahallesindeki taş işçileri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Yangını Komşu Mahalleden Görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR DEMİRÇEVİREN - 3.Sayfa
img

Orta Doğu'nun önemli aktörü soluğu Erdoğan'ın yanında aldı
img

AVM'de para dağıtan yaşlı adam, izdihama neden oldu
img

Oğlunu öldü sanıyordu, 11 yıl sonra izlediği video ile şoke oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masadaki en kritik maddelerden biriydi! Asgari ücrette işveren desteği belli oldu
Asgari ücrette işveren desteği belli oldu
Prof. Dr. Semih Öz: Az vergi veriyoruz
Prof. Dr. Semih Öz: Az vergi veriyoruz
Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor
Bankadan para çekimlerinde belge zorunluluğu geliyor
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
Trump gözünü diktiği ülkeleri alışveriş sepetine ekledi
Trump gözünü diktiği ülkeleri alışveriş sepetine ekledi
Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
"Öldüm, bittim" diyordu, mahkemede aylık gelirini açıkladı

Son Dakika Haberleri

Uşak okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Uşak Valiliği)? Kütahya okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Kütahya Valiliği)? Denizli okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Denizli Valiliği)? Serkan Güzelçoban kimdir? MasterChef Serkan Şef nereli kaç yaşında, restoranı nerede? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi, yüzde kaç arttı? (%) Manisa okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Manisa Valiliği)? Asgari ücret 22 bin TL mi oldu? İzmir okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika İzmir Valiliği)? Isparta okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Isparta Valiliği)? Konya okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Konya Valiliği)? Burdur okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Burdur Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.