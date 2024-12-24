Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Yangını Komşu Mahalleden Görüntülendi
Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir mühimmat üretim fabrikasında çıkan yangın, komşu Ziyaretli mahallesindeki taş işçileri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yangında 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Fabrikadaki yangın komşu mahalleden görüntülendi
BALIKESİR - Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği mühimmat üretim fabrikası faciası, komşu köyden kaydedildi. Çıkan yangın fabrikaya yakın olan Ziyaretli kırsal mahallesindeki taş işçileri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Balıkesir'in Karesi ilçesinde Kavaklı kırsal mahallesi kırsalında mühimmat üretim fabrikasındaki patlamada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Faciasının boyutları gün yüzüne çıkarken çıkan yangın, fabrikaya yakın yer olan Ziyaretli kırsal mahallesindeki taş işçileri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.