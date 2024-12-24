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Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Faciasında 11 Ölü

Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Faciasında 11 Ölü
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen mühimmat üretim fabrikasında patlama sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olay anı komşu köydeki taş işçileri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği mühimmat üretim fabrikası faciası, komşu köyden kaydedildi. Çıkan yangın fabrikaya yakın olan Ziyaretli kırsal mahallesindeki taş işçileri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde Kavaklı kırsal mahallesi kırsalında mühimmat üretim fabrikasındaki patlamada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Faciasının boyutları gün yüzüne çıkarken çıkan yangın, fabrikaya yakın yer olan Ziyaretli kırsal mahallesindeki taş işçileri tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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