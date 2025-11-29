Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde aynı yönde ilerleyen 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyreden 16 APD 204 plakalı minibüs ile 16 NUP 19, 17 AIG 925, 10 PM 585, 34 FMA 166 plakalı otomobiller ve 34 EPM 812 plakalı cip henüz belirlenemeyen nedenle birbirine çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan bir kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Bandırma çıkışı bölünmüş yolda trafik yaklaşık 1 saat boyunca durma noktasına geldi. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR