Balıkesir'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı, Trafik Lambası Talebi

Balıkesir'de şehir içi trafiğinin yoğun olarak seyrettiği cadde üzerinde zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralanırken, vatandaşlar kavşağa trafik lambası konulmasını istedi.

Balıkesir'in Sakarya Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde iki aracın çarpıştığı ve park halindeki araçların da zarar gördüğü trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, aynı noktada daha önce de çok sayıda kazanın yaşandığını belirten mahalle halkı ve çevredeki esnaf, yetkililere seslenerek bölgeye trafik ışığı konulmasını istedi. Vatandaşlar, kazaların önüne geçilmesi için acil çözüm beklediklerini dile getirdi. - BALIKESİR