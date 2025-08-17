Balıkesir'de Zeytinlik Alanda Yangın Çıktı
Erdek ilçesinde lise arkasındaki zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Balıkesir'in Erdek ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde lise arkasında bulunan zeytinlik ve otluk alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Erdek Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri ile orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sonrası bölgede yeniden tutuşma riskine karşı tedbir alındı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa