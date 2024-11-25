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Balıkesir'de Zeytin İşçilerini Taşıyan Traktör Kamyonla Çarpıştı

Balıkesir'de Zeytin İşçilerini Taşıyan Traktör Kamyonla Çarpıştı
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Ayvalık'ta meydana gelen trafik kazasında, zeytin işçilerini taşıyan traktör ile ticari bir kamyonet çarpıştı. Kazada 3 zeytin işçisi ve kamyonet sürücüsü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'de zeytin işçilerinin bulunduğu traktör ile ticari bir kamyonet çarpıştı. Kazada 3 zeytin işçisi ile kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ayvalık ilçesi 'ta meydana gelen çift taraflı kaza, 150 Evler Mahallesi Bahçeşehir Koleji önünde meydana geldi.

Kazaya, Balıkesir İtfaiyesi Ayvalık Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. 17 KT 036 plakalı traktör ile 34 YP 4634 plakalı kamyonun çarpıştığı trafik kazasında, kamyon sürücüsü A.T., sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken L.D., K.K., H.A., L.O. ve R.O. isimli şahıslar ise yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım Ambulanslarıyla Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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