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Balıkesir'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 17 Göçmen Yakalandı

Balıkesir'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 17 Göçmen Yakalandı
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde düzenlenen operasyonda Avrupa'ya kaçak geçiş yapmaya çalışırken 17 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon kapsamında 4 organizatör gözaltına alındı ve çeşitli kaçakçılık malzemeleri ele geçirildi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde düzenlenen operasyonda, Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon kapsamında 4 organizatör gözaltına alındı.

Yetkililer, il genelindeki kıyı şeridini kullanarak Avrupa'ya kaçak geçiş yapmak isteyen göçmenlerin iki araca yüklenmiş olduğunu tespit etti. Araçlar ve şahısların eşyalarında yapılan aramalarda, 1 adet şişme bot, 1 adet bot motoru, 17 adet can yeleği, 5 adet el pompası, 39 litre benzin ve 4 adet bot tahtası ele geçirildi.

Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin ardından ilgili kurumlara teslim edileceği, gözaltına alınan organizatörlerin ise yasal işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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