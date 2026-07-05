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Balıkesir'de otoban kenarında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale

Balıkesir'de otoban kenarında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale
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Balıkesir'in Ovacık mevkiinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Yoğun duman nedeniyle otobanda görüş mesafesi düştü.

Balıkesir'de çıkan yangın, ekipleri alarma geçirdi. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Balıkesir'in Ovacık mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Yangına karadan itfaiye ekipleriyle müdahale edilirken, otoban üzerinden su taşıyan yangın söndürme helikopterleri de alevlerin üzerine sorti yaparak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yoğun duman nedeniyle otobanda görüş mesafesi yer yer düşerken, sürücüler bölgede kontrollü ve yavaş ilerliyor. İtfaiye ve orman ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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