Balıkesir'de Yangın Okulu Tehdit Etti

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde koruluk alanda çıkan yangın okul binasını tehdit etti. Ekiplerin müdahale ettiği yangın okula metreler kala söndürüldü.

Dursunbey ilçe merkezinde koruluk alanda çıkan yangın itfaiyeye ve orman ekiplerine zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen yangın, Dursunbey Sarı Hoca Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni tehdit etti. Arazözlerle müdahale edilen yangın, liseyi tehdit ederken, bina önünde çok sayıda ekip alevlerin okula ulaşmasını engelledi. - BALIKESİR