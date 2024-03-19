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Yamaç paraşütüyle uçan akademisyen kayalıklara düşerek can verdi

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi Mehmet Faik Şenergin ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Şenergin, hayatını kaybetti.

Balıkesir Edremit'te yamaç paraşütüyle uçuş yapan 57 yaşındaki Mehmet Faik Şenergin, kayalıklara düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Şenergin, hastanede hayata tutunamadı.

CAM TERAS YAKININDAKİ KAYALIKLARA DÜŞTÜ

Edremit'e bağlı Altınoluk Mahallesi'nde yamaç paraşütüyle uçuş yapan, Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi Mehmet Faik Şenergin, kontrolünü kaybettiği yamaç paraşütüyle Altınoluk Cam Seyir Terası yolu yakınlarındaki kayalıklara düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bilgisayar Programcılığı bölümü öğretim görevlisi Şenergin, kazada ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan evli ve 1 çocuk babası Şenergin, kurtarılamadı. Edremit Cumhuriyet Savcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Yamaç paraşütüyle uçan akademisyen kayalıklara düşerek can verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Edremit 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Export 86:

Böyle tehlikeli sporları yapıp hayatını kaybedenlere şaşırıyorum dünyaya bir defa daha gelme şansın yok hayatına kumar oynar mı insan. Bir evladı babasız bıraktın yaşayacağın adrenaline değermiydi?

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FATİH ARSLAN:

57 yaşında ki birinin paraşüt ile işi olmaması gerekir. Refleksler kavuşamaz. Allah rahmet etsin.

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