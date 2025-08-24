Balıkesir'de Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı
Balıkesir Ayvalık'ta Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satışından cezaevinde hüküm giyen bir kişiyi yakaladı. Şahsın üstünde ruhsatsız tabanca ve fişekler bulundu.
Balıkesir Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapmaktan hüküm giyen 1 kişiyi kıskıvrak yakaladı.
Narkotik ekipleri, uyuşturucu suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişiyi yakaladı. Şahsın üst aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek de ele geçirildi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa