Balıkesir'de Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Balıkesir Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapmaktan hüküm giyen 1 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Narkotik ekipleri, uyuşturucu suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişiyi yakaladı. Şahsın üst aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek de ele geçirildi. - BALIKESİR