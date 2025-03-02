Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 994 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 994 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde İ.Ç. isimli şahsın ikametinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, uyuşturucu etkisi bulunan 994 adet sentetik ecza hapı bulundu.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüpheli, İ.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi. - BALIKESİR