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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 994 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 994 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen operasyonda, 994 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli İ.Ç. gözaltına alındı ve mahkeme tarafından tutuklandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 994 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde İ.Ç. isimli şahsın ikametinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, uyuşturucu etkisi bulunan 994 adet sentetik ecza hapı bulundu.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüpheli, İ.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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