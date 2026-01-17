Haberler

Erdek'te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Balıkesir'in Erdek ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 810 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 810 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Erdek ilçesinde asayiş ve huzurun sağlanması, suç ve suçluyla mücadele ile uyuşturucu ve uyarıcı madde temini, ticareti ve kullanımına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında, 15.01.2026 günü Otogar civarında bir araç durduruldu.

Araçta bulunan M.T. (20), E.K. (18) ve E.K. (19) isimli şahıslar üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 810 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli şahısların üzerinden ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ile 3 adet cep telefonuna el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

