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Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
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Balıkesir’de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 40 bin 306 adet sentetik uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 35 bin TL suç geliri ele geçirildi.

Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 40 bin 306 adet sentetik uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 35 bin TL suç geliri ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca 4-14 Eylül 2026 tarihleri arasında yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül, Karesi, Bigadiç ve Edremit ilçelerinde meydana gelen 9 narkotik olayına karışan 15 şüphelinin ev ve eklentileri ile kullandıkları araçlara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 40 bin 306 adet sentetik uyuşturucu hap, 31 gram kokain, 260 gram esrar, 22 gram metamfetamin ve 35 bin TL suç geliri ele geçirildi.

Olaylara karışan şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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