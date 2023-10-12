Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı gözaltına alındı

Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda 32 gram kubar esrar ile esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda iki ilçede belirlenen adreslere baskınlar yaptı.

Uyuşturucu imal ve satışı iddiasıyla zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 32 gram kubar esrar ile esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.