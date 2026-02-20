Haberler

Balıkesir'de 3 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de 3 şahsa uyuşturucu operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'de narkotik polislerinin gerçekleştirdiği operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Edremit ve Bandırma ilçelerinde yapılan baskınlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve şüpheliler tutuklandı.

Balıkesir'de narkotik polislerinin Bandırma ve Edremit ilçelerinde yaptıkları uyuşturucu madde operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 3 şahıs da tutuklandı.

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince son bir haftalık süreç içerisinde Edremit ve Bandırma ilçelerinde gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda; 6 kilo 752 gram skunk esrar, 1 kilo 146 gram metamfetamin, 1 adet ecstasy, 0,58 gram kokain, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 127 bin 950 TL ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 3 şahıs çıktıkları mahkemede tutuklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor

Ünlü çiftten güzel haber: Aile genişliyor
Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...

Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Para var huzur var dedirten görüntü! 44 milyon euroya mal edildi

Para var huzur var dedirten görüntü!