Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Balıkesir'de Edremit ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi. İki şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonda, 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Edremit ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan operasyonda 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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