Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonda, 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Edremit ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan operasyonda 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi. - BALIKESİR