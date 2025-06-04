Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
Balıkesir'de Edremit ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi. İki şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklandı.
Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonda, 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Edremit ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan operasyonda 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa