Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda durdurulan bir araçta 3 kilo 23 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında tahkikat başlatıldı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 kilo 23 gram metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama gerçekleştirildi. Aramada 3 kilo 23 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa