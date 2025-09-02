Haberler

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda durdurulan bir araçta 3 kilo 23 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında tahkikat başlatıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 kilo 23 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama gerçekleştirildi. Aramada 3 kilo 23 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
