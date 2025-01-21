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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
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Balıkesir'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda uyuşturucu ticareti yapan 2 şahıs yakalanırken, birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 2 şahsı yakaladı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Balıkesir Merkez ilçesi olan Altıeylül'de uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik bir araç ve 2 ikamet adresinde geçtiğimiz gün arama ve operasyon gerçekleştirdi. Yapılan arama ve operasyon sonucunda; 297 sentetik uyuşturucu hap, 3 kök skunk bitkisi, 10 gram kubar esrar, 2.47 gram metamfetamin, 1.21 gram sihirli mantar (Magic Mushroom), 2.11 gram kenevir tohumu, bir hassas terazi, bir esrar öğütme aparatı, bir iklimlendirme sistemi ve 14 tarımsal ilaç ele geçirildi. Olaya karışan 2 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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