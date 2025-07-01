Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 18 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 18 Şüpheli Yakalandı
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 5 ilçede 18 şüpheli uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda, 14 ayrı narkotik olayına karıştığı tespit edilen 18 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit, Gömeç, Havran, Kepsut ve Marmara ilçelerinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şüphelilere ait ev, eklenti ve araçlara yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen aramalarda; 616 adet sentetik uyuşturucu hap, 121 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 1 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 43 bin 650 Türk Lirası suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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