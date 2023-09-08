Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilogram Esrar ve 271 Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde Jandarma tarafından yapılan operasyonda bir kilogram kubar esrar ve 271 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde Jandarma tarafından yapılan operasyonda bir kilogram kubar esrar ve 271 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, Gömeç ilçesinde bulunan zeytin tarlasında kenevir bitkisi yetiştirildiği tespit edildi. Yapılan operasyonda; bin 115 gram kubar esrar ve 271 adet kenevir bitkisi ele ele geçirildi. Olaya karışan 1 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. - BALIKESİR