Balıkesir'de Traktör Devrildi, Şoför Yaralandı

Balıkesir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför traktörü devirdi. Sürücü devrilen traktörün altından yaralı olarak çıkarıldı.

Olay, Altıeylül ilçesine bağlı Küçükbostancı Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasını sürmek için giden çiftçi direksiyon hakimiyetini kaybederek, traktörü devirdi. Kaza ihbarı üzerine kırsal mahalleye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. O.K.'nin sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası 112 Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevki yapıldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya devam edildiği açıklandı. - BALIKESİR