Balıkesir'de Trafik ve Asayiş Denetimi Gerçekleştirildi

Balıkesir'de Trafik ve Asayiş Denetimi Gerçekleştirildi
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Gönen ilçesinde emniyet güçleri tarafından trafik ve asayiş uygulaması yapıldı. Denetimlerde emniyet kemeri, kask kullanımı ve sürücü belgesi gibi konulara odaklanıldı. Kurallara uymayan sürücülere idari yaptırımlar uygulandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde emniyet güçleri tarafından gece saatlerinde Halk Eğitim Merkezi önü ve Pazar Caddesi'nde trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde ekipler, emniyet kemeri kullanımı, motosiklet sürücülerinin kask takma zorunluluğu, modifiyeli egzoz kullanımı, yüksek sesle müzik dinlenmesi ve sürücü belgesi kontrollerine ağırlık verdi. Uygulama kapsamında çok sayıda araç ve motosiklet durdurularak detaylı şekilde incelendi.

Kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulandığı bildirildi. Emniyet yetkilileri, kamu düzeni ile can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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