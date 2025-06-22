Balıkesir'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil şarampole uçtu. Sürücü yaşamını yitirirken, yanındaki yolcu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, yanındaki yolcu yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Olay, Dursunbey-Durabeyler kara yolunda meydana geldi. T.I. yönetimindeki 16 AVC 954 plakalı otomobil tek taraflı trafik kazası yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı şarampole uçtu. Kaza haberi üzerine olay yerine giden itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri kaza yapan araçtan sürücü T.İ.'yi ölü olarak, yolcu E.Ö.'yü de yaralı olarak araçtan çıkardı. 112 sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı E.Ö. Dursunbey'de hastanede tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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