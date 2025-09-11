Haberler

Balıkesir'de Trafik Kazası: Sürücü Araç Altında Sıkıştı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir sürücü, aracı altında sıkıştı. İtfaiye ekipleri, yoğun çaba ile sürücüyü kurtardı ve yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa karayolu Ömerli Kavşağı yakınlarında 16 BF 236 plakalı otomobil kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü H.K. araç altında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Bandırma Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
