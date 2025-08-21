Balıkesir'de Trafik Kazası: Bir Yaralı

Balıkesir'de Trafik Kazası: Bir Yaralı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil arkadan çarptığı öndeki araçta bulunan sürücüyü yaraladı. Olay yerine hemen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'den Sındırgı ilçesine giden otomobile arkadan gelen bir otomobil çarptı. Önde giden aracın şoförü kaza nedeniyle yaralandı.

Olay, Balıkesir'de Sındırgı kara yolunda meydana geldi. Balıkesir'den Sındırgı'ya seyir halindeki 10 ZN 588 plakalı araca, 17 ADA 122 plakalı aracın arkadan çarpması sonucu, öndeki otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri kaza mahalline giderek, kazaya müdahale ettiler. İtfaiye ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü, hastaneye götürüldü. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
