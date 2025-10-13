Balıkesir'de Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Muradiye Mahallesi Ümiteli Gölet mevkiisinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücü S.A. idaresindeki 16 BGB 13 plakalı tır, arkasındaki 16 BGV 490 plakalı damperle birlikte direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine Susurluk İtfaiye Grup Amirliği ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR