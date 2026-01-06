Haberler

Balıkesir'de trafik kazası: 4 yaralı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde Keremköy rampasında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Odun yüklü traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde Keremköy rampasında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Keremköy sapağında Ender Ş. yönetiminde 10 YB 291 plakalı odun yüklü traktörün kasasına, İlker G. idaresindeki 35 BNE 258 plakalı kamyonet çarptı. Kazada sürücüler Ender Ş., İlker G. ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Burhaniye ve Ayvalık devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

