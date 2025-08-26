Balıkesir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Savaştepe-Balıkesir yolu Soğucak Mahallesi'nde meydana geldi. Savaştepe yönüne seyreden 10 APB 097 plakalı kamyonete arkadan gelen 10 APA 982 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi araçlardan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı. - BALIKESİR