Balıkesir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında, Savaştepe-Balıkesir yolu Soğucak Mahallesi'nde bir otomobilin kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Savaştepe-Balıkesir yolu Soğucak Mahallesi'nde meydana geldi. Savaştepe yönüne seyreden 10 APB 097 plakalı kamyonete arkadan gelen 10 APA 982 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi araçlardan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
