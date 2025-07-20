Balıkesir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Balıkesir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Balıkesir-Bursa kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan araçta yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir- Bursa kara yolu Balıkesir istikameti Susurluk Demirkapı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 10 DEJ 42 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü M.B. ile yolcular İ.A. ve H.A.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve Susurluk Grup Amirliği itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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